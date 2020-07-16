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В чемпионате Беларуси по хоккею на траве стартовали полуфинальные серии плей-офф

16.07.2020 12:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве стартовали полуфинальные серии плей-офф

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве стартовали полуфинальные серии плей-офф.

В женском первенстве гродненский «Ритм» дома обыграл «Викторию» из Смолевичей – 5:4, а чемпион страны «Минск» был сильнее «Текстильщика» из Барановичей – 10:0. Хет-трик в активе Виктории Сидоровой. Ответные встречи будут сыграны завтра. В первом матче полуфинальной серии у мужчин «Минск» предсказуемо обыграл свою вторую команду – 10:0. Повторный поединок также пройдет в пятницу. А вот брестский «Строитель» и «Гомель» сразятся 25-го и 27-го июля. Полуфинальные серии продлятся до двух побед одной из команд.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В чемпионате Беларуси по хоккею на траве стартовали полуфинальные серии плей-офф. В женском первенстве гродненский «Ритм» дома обыграл «Викторию» из Смолевичей –...
 
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