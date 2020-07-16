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В Горках задержали пьяного на угнанных «жигулях» — ехал задним ходом без света

16.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Курьезный случай произошел 12 июля в Горках: наряд Департамента охраны увидел на маршруте патрулирования «Жигули», который двигался задним ходом без включенных габаритов и вилял из стороны в сторону.

 

 

Милиционеры остановили автомобиль – за рулем сидел пьяный 37-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ выяснили, что мужчина не является собственником машины. Он угнал ее за пять минут до встречи с группой задержания.

Следователи дали правовую оценку действиям водителя и возбудили уголовное дело по факту угона. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хищения.

 

mvd.gov.by


 
 
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  Курьезный случай произошел 12 июля в Горках: наряд Департамента охраны увидел на маршруте патрулирования «Жигули», который двигался задним ходом без включенных...
 
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