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В Горках задержали пьяного на угнанных «жигулях» — ехал задним ходом без света
16.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Курьезный случай произошел 12 июля в Горках: наряд Департамента охраны увидел на маршруте патрулирования «Жигули», который двигался задним ходом без включенных габаритов и вилял из стороны в сторону.
Милиционеры остановили автомобиль – за рулем сидел пьяный 37-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ выяснили, что мужчина не является собственником машины. Он угнал ее за пять минут до встречи с группой задержания.
Следователи дали правовую оценку действиям водителя и возбудили уголовное дело по факту угона. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хищения.
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Курьезный случай произошел 12 июля в Горках: наряд Департамента охраны увидел на маршруте патрулирования «Жигули», который двигался задним ходом без включенных...
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