В брестском микрорайоне Речица откроют магазин «Санта». Чем порадуют?

Источник материала: Виртуальный Брест

Новый супермаркет «Санта» откроется 17 июля в 14 часов на улице Писателя Смирнова, 191. В только что построенном здании будут привычные витрины, зона кулинарии, пекарня и пиццерия. На открытии будут раздавать бесплатное мороженое.





Магазин находится в микрорайоне Речица и оборудован просторной парковкой. Здание построили специально под супермаркет, так что торговый зал и фасады выполнены по последним стандартам. Если идти пешком, можно ориентироваться на голубые фасады с узнаваемой белой вывеской.

В магазине соберут более 8000 товарных позиций. Особенно много будет мяса, океанической рыбы и молочных продуктов – собственно, этим вкусным выбором славится «Санта». Также предложат большой выбор свежих фруктов и овощей. Большое место выделено под бакалею: муку, гречку, рис, макароны и консервы.

Вкусным магазин сделает собственная кулинария. На месте будут готовить куриные и мясные полуфабрикаты, японские суши, салаты и блюда на гриле. На прилавках можно будет найти ароматные булочки – прямиком из пекарни. На месте также приготовят итальянскую пиццу на тонком тесте с хрустящей корочкой за 5,98 рубля.

На открытие приготовили праздничную программу на свежем воздухе. Первые 500 покупателей получат бесплатное мороженое. Также пройдут конкурсы и розыгрыши сертификатов. Дети смогут бесплатно попрыгать на батуте и получить по воздушному шарику, а ростовой медведь устроит хороводы и попозирует для семейных снимков.

Супермаркет «Санта» в микрорайоне Речица откроется 17 июля в 14 часов на улице Писателя Смирнова, 191.

Брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». Торговая сеть насчитывает свыше 150 розничных магазинов, а общее число работников превышает 7000 человек.