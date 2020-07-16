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Николай Санковец о разгромной победе «Минска» над хоккеистками «Текстильщика»: «Наша команда чуть мастеровитей»

16.07.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сыграны первые матчи плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. В полуфиналах сошлись «Минск» и «Текстильщик-БарГУ», а также «Ритм» и «Виктория».

Николай Санковец о разгромной победе «Минска» над хоккеистками «Текстильщика»: «Наша команда чуть мастеровитей»

Матч в Гродно выиграли хозяйки поля, правда, в упорной борьбе  5:4. А вот игра в Минске окончилась разгромной победой столичных хоккеисток. Гостьи так и не смогли размочить ворота фавориток встречи. В свою очередь хозяйки отличились 10(!) раз. Хет-триком отметилась Виктория Сидорова.

Николай Санковец о разгромной победе «Минска» над хоккеистками «Текстильщика»: «Наша команда чуть мастеровитей»

Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:
За счет, наверное, правильных тактических действий. Но, честно говоря, наша команда чуть мастеровитей. Но это еще ничего не значит, игра еще впереди. Запланирована тренировка, отдыха у нас нет, тренируемся и 17-го едем на игру. Будем работать, есть над чем работать.

Николай Санковец о разгромной победе «Минска» над хоккеистками «Текстильщика»: «Наша команда чуть мастеровитей»

Вторые матчи полуфинальных серий у девушек будут сыграны 17 июля в Барановичах и Смолевичах. У мужчин аналогичная стадия турнира также стартовала в среду. Хоккеисты Минска разгромили представителей столичной СДЮШОР 10:0. Команды из второй пары брестский «Строитель» и «Гомель» начнут выяснение отношение только 25 июля. 

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Сыграны первые матчи плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. В полуфиналах...
 
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