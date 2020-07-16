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Николай Санковец о разгромной победе «Минска» над хоккеистками «Текстильщика»: «Наша команда чуть мастеровитей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сыграны первые матчи плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. В полуфиналах сошлись «Минск» и «Текстильщик-БарГУ», а также «Ритм» и «Виктория».
Матч в Гродно выиграли хозяйки поля, правда, в упорной борьбе – 5:4. А вот игра в Минске окончилась разгромной победой столичных хоккеисток. Гостьи так и не смогли размочить ворота фавориток встречи. В свою очередь хозяйки отличились 10(!) раз. Хет-триком отметилась Виктория Сидорова.
Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:
Вторые матчи полуфинальных серий у девушек будут сыграны 17 июля в Барановичах и Смолевичах. У мужчин аналогичная стадия турнира также стартовала в среду. Хоккеисты Минска разгромили представителей столичной СДЮШОР – 10:0. Команды из второй пары – брестский «Строитель» и «Гомель» начнут выяснение отношение только 25 июля.
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Николай Санковец о разгромной победе «Минска» над хоккеистками «Текстильщика»: «Наша команда чуть мастеровитей»
Новости Беларуси. Сыграны первые матчи плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. В полуфиналах...
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