Самые дорогие сумки в мире стали в два раза дешевле из-за пандемии

Источник материала: ОНТ

За время карантина существенно понизилась цена сумки Hermès. К слову, среди модниц она считается инвестиционным предметом роскоши. Об этом сообщает издание Bazaar.ru.

По словам аналитиков компании Knight Frank, несмотря на то, что цена на эти сумки стала ниже в два раза, спрос на них не изменился.

В течение последних трёх лет Hermès бил ценовые рекорды на аукционах. Огромную роль в этом играли инфлюэнсеры или блогеры. Именно они рекламировали шикарные сумки, которые стали желанными для многих модниц. Самое большое внимание поклонников бренда вызвали модели Hermès «So Black» Birkin и Hermès Lizard Ombre.





На фото Hermès «So Black», Pinterest





На фото Hermès Lizard Ombre, Pinterest





Во время карантина невозможно было лично посмотреть сумку. Именно это, по словам аналитиков, способствовало такому резкому снижению цен.

Так, ранее сумка Hermès Himalaya Birkin приобреталась на аукционе за более, чем 200 тысяч долларов. Но уже с 1 июня её цена упала до 85-100 тысяч долларов. Примечательно то, что покупатель не нашёлся даже на эту цену.





На фото Hermès Himalaya Birkin, Pinterest





По словам директора исследовательской компании Art Market Research Себастьяна Дути, на сегодняшний день покупатели не готовы распрощаться со 100 тысячами долларами.

К слову, отношение к товарам роскоши изменилось по всему миру. Так, ранее модницы приобретали сумку Hermès на всю жизнь. На сегодняшний день, люди предпочитают покупать их ещё не раз. Самый высокий спрос на сумки данного бренда наблюдается среди жителей Дальнего Востока.

главное фото: Pinterest

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