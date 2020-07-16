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В США Tesla на автопилоте протаранила полицейскую машину и скорую помощь
Источник материала: Tut.by
В американском штате Аризона Tesla Model S попала в серьезное ДТП. Электрокар столкнулся с полицейским внедорожником, который после этого протаранил машину скорой помощи. Об этом сообщает
В результате инцидента ранения получил водитель Tesla Model S. После аварии он был доставлен в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.
Причины происшествия выясняет местная полиция. По предварительным данным, в момент ДТП электрокар двигался с включенным автопилотом. Кроме этого, стражи порядка подозревают, что водитель Tesla Model S мог находиться в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием наркотических веществ.
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В момент ДТП электрокар двигался с включенным автопилотом.
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