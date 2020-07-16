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В США Tesla на автопилоте протаранила полицейскую машину и скорую помощь

16.07.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американском штате Аризона Tesla Model S попала в серьезное ДТП. Электрокар столкнулся с полицейским внедорожником, который после этого протаранил машину скорой помощи. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на местный департамент полиции.


Фото: Фото: twitter.com / Arizona_DPS

В результате инцидента ранения получил водитель Tesla Model S. После аварии он был доставлен в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Причины происшествия выясняет местная полиция. По предварительным данным, в момент ДТП электрокар двигался с включенным автопилотом. Кроме этого, стражи порядка подозревают, что водитель Tesla Model S мог находиться в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием наркотических веществ.

 
 
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В момент ДТП электрокар двигался с включенным автопилотом.
 
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