В США Tesla на автопилоте протаранила полицейскую машину и скорую помощь

Источник материала: Tut.by

В американском штате Аризона Tesla Model S попала в серьезное ДТП. Электрокар столкнулся с полицейским внедорожником, который после этого протаранил машину скорой помощи. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на местный департамент полиции.



Фото: Фото: twitter.com / Arizona_DPS

В результате инцидента ранения получил водитель Tesla Model S. После аварии он был доставлен в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Причины происшествия выясняет местная полиция. По предварительным данным, в момент ДТП электрокар двигался с включенным автопилотом. Кроме этого, стражи порядка подозревают, что водитель Tesla Model S мог находиться в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием наркотических веществ.