Лукашенко: в Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса

Источник материала: Новости Докшицы





В Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом региона, передает корреспондент БЕЛТА .

«Тут надо больше разворачиваться в плане оказания поддержки развитию туристического комплекса», — заявил глава государства.

В качестве примера он привел Витебск. «Это красавец город. Да, «Славянский базар» всегда подстегивал, подтягивал и Витебск, и область, но к этому всему надо было приложить руки», — отметил белорусский лидер.

«Природа уникальная. И это надо использовать», — сказал Александр Лукашенко.

Президент акцентировал внимание, что если в Беларуси будет хорошо развиваться туристическая отрасль, нужно будет в меньшей степени думать об экспорте продуктов питания: «Люди приедут и съедят здесь и молоко, и мясо, которые на Витебщине научились производить».

«Уверен, что если мы подсоберем силы и денежные средства и будем развивать наш туристический комплекс, особенно здесь — на севере, область получит хорошие результаты. Да и рабочие руки. Это зарплаты людей, уровень жизни на Витебщине», — резюмировал белорусский лидер.