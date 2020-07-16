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«Трэба паспець правесці адбор да чэмпіяната Еўропы». Белорусские шашисты возобновили соревнования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская федерация шашек объявила, что возвращается в привычный формат проведения соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
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Новости Беларуси. Белорусская федерация шашек объявила, что возвращается в привычный формат проведения соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
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