ООН призывает власти Беларуси к сдержанности

Как передает TUT.BY, отвечая на вопрос о видении со стороны Генерального секретаря ООН ситуации с недопуском двух кандидатов и последовавших за этим массовых протестов в Беларуси, а также необходимости проведения там свободных и честных президентских выборов, Стефан Дюжаррик заявил о пристальном внимании руководства организации к нынешней предвыборной кампании и необходимости соблюдения властями прав граждан на мирные собрания.





— Свободные и честные выборы должны быть везде. Мы, разумеется, наблюдали за тем, что происходит в Беларуси, в особенности за проходившими демонстрациями, за всем периодом подготовки к выборам. В Беларуси или где бы то ни было еще, как мы говорили, у людей есть фундаментальные права участвовать в мирных демонстрациях и отстаивать верховенство закона. Так что мы продолжим следить за ситуацией, но я думаю, что важно, чтобы люди могли самовыражаться мирно, а власти демонстрировали сдержанность и гарантировали это их право, — заявил представитель ООН.





Напомним, днем 15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.



