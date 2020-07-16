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ООН призывает власти Беларуси к сдержанности

16.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал происходящие в Беларуси события, связанные с предстоящими президентскими выборами.

Как передает TUT.BY, отвечая на вопрос о видении со стороны Генерального секретаря ООН ситуации с недопуском двух кандидатов и последовавших за этим массовых протестов в Беларуси, а также необходимости проведения там свободных и честных президентских выборов, Стефан Дюжаррик заявил о пристальном внимании руководства организации к нынешней предвыборной кампании и необходимости соблюдения властями прав граждан на мирные собрания.

— Свободные и честные выборы должны быть везде. Мы, разумеется, наблюдали за тем, что происходит в Беларуси, в особенности за проходившими демонстрациями, за всем периодом подготовки к выборам. В Беларуси или где бы то ни было еще, как мы говорили, у людей есть фундаментальные права участвовать в мирных демонстрациях и отстаивать верховенство закона. Так что мы продолжим следить за ситуацией, но я думаю, что важно, чтобы люди могли самовыражаться мирно, а власти демонстрировали сдержанность и гарантировали это их право, — заявил представитель ООН.

Напомним, днем 15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.

А 14 июля на улицы многих в Беларуси городов вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили. По данным правозащитников "Весны" только в Минске было задержано более 250 человек. 
 
Теги: Минск
 
 
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Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал происходящие в Беларуси события, связанные с предстоящими президентскими выборами.
 
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