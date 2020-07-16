«Он поклялся меня уничтожить. И сделал это». Адвокат отвечает читательнице, муж которой забрал сына

Источник материала: Tut.by

Читательница пишет о том, что годы жизни с домашним тираном сломали ее. После развода она не сразу пришла в себя и упустила момент, когда нужно было отстаивать свои права на воспитание сына. Можно ли исправить ситуацию спустя два года, когда отношения с мальчиком уже испорчены? Ответит адвокат.

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— Я прошла сложный путь развода. Не просто потому что развод — сложный этап. А потому что мой муж — монстр. Скажу честно — я бы терпела это еще, наверное, долго. Человек так создан, что рано или поздно привыкает ко всему. Но тревогу били все мои родные и друзья. Оборачиваясь назад, я понимаю, что мое состояние на протяжении нескольких лет было одной затяжной депрессией. Нельзя ответственность за свои проблемы перекладывать на другого человека, но в нашем случае все так и есть: виной моему состоянию был именно муж. Я не буду рассказывать всего, что было, просто чтобы он не узнал себя и мне это не аукнулось. Скажу только, что он — самый настоящий классический домашний тиран.

Не думаю, что он мог предположить, что однажды я уйду. Я всегда и всё терпела молча. Я — идеальная жертва. Когда же мужу пришло письмо из суда и он узнал, что я подала на развод (я побоялась ему сказать об этом сама), он поклялся меня уничтожить.

Он держит свое слово — всю свою энергию он направил именно на это. Ему как никому другому известно, что моя жизнь — это наш с ним сын.





Поэтому именно его муж решил забрать у меня в первую очередь. За три месяца до суда о разводе я видела своего мальчика всего пару раз. На суде выяснилось, что муж тоже подал ко мне иск — о месте жительства ребенка. Я проиграла дело о ребенке.

На стороне мужа были средства, связи и огромная обида, ненависть ко мне. На моей же стороне было полное отсутствие каких-либо жизненных сил, тем более таких, которых было достаточно, чтобы бороться с ним. Я так долго жила под банкой, что когда оказалась за ее пределами, еще долго не могла никуда пойти, сидела на одном месте и просто привыкала к новой действительности.

С тех пор прошло почти два года. Я все еще на пути к полному выздоровлению. Но я уже чувствую в себе силы, чтобы бороться. Их мне добавляет то, что я почти не вижу сына. Бывший муж запрещает нам встречаться. Ребенка я могу встретить только возле школы, считай — подкараулить. Сыну это не слишком нравится, и я его понимаю — окружающие, сверстники так или иначе видят его проблемы, кому это понравится. Плюс отец конечно наговорил ему про меня разного, как без этого. Мое сердце разрывается от того, как холодно сын ведет себя со мной. Я не узнаю своего котенка, которого в прошлой жизни каждый день обнимала. Да, тогда он был еще ребенком, сейчас же ему уже целых 13 лет — подросток, скоро — взрослый человек. Я чувствую, что если не заберу его у отца прямо сейчас — потеряю навсегда. Я уже ищу работу, хочу снять квартиру (сейчас живу у подруги). Что еще надо сделать, чтобы суд вернул мне сына?

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— Из письма ясно, что выбранная вами изначально линия поведения была категорически неверной. Ваш сын еще до расторжения брака остался жить вместе с отцом, а вы смогли добиться встреч с ним всего пару раз. Это дало вашему супругу возможность существенно усилить собственную позицию. Мало того, вы сами признаете, что не сделали все возможное, чтобы отстоять свои права на сына, не использовали для этого все законные средства и способы.

Однако, это, безусловно, нужно было делать. Равно как нужно было продолжать бороться за ребенка и после вынесения решения не в вашу пользу — обжаловать судебное постановление, раз вы были не согласны с ним. Вы отмечаете, что у вас не хватало сил, знаний, энергии, чтобы предпринимать верные шаги. Поверьте, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, поскольку в своей практике регулярно сталкиваюсь с подобной реакцией клиентов на происходящие в их жизни события. Однако, несмотря на сложность ситуации, у вас, тем не менее, сохранялась возможность поручить ведение дела адвокату. Но момент упущен, и это значительно усложняет ситуацию. Давайте разбираться во всем по порядку.

Из письма следует, что на сегодня есть вступившее в законную силу решение суда, согласно которому место жительства ребенка определено вместе с отцом.





Важно знать: правоотношения между родителями по вопросам, связанным с воспитанием детей, являются длящимися. Как следствие, наличие решения суда о месте жительства ребенка не препятствует возбуждению нового дела между теми же сторонами и о том же предмете (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30.09.2004 года № 11 «О практике рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием детей»).

Это значит, что теоретически у вас есть возможность добиться передачи сына на воспитание вам.

Для этого нужно обратиться в суд с новым иском, в котором я рекомендую ставить сразу два связанных между собой требования: об определении места жительства ребенка и о передаче ребенка на воспитание.

На заметку: как действовать, чтобы доказать, что ребенок должен жить с вами, мы не раз рассказывали в рамках этой колонки. Например, в тексте «Я хочу отсудить ребенка у бывшей жены: адвокат комментирует письмо читателя» .

Следует учитывать: при новом рассмотрении вопроса о месте жительства ребенка вам необходимо подтвердить, что обстоятельства, из которых исходил суд, разрешая первоначальное дело, изменились.

Здесь вы мыслите в правильном направлении и принимаете стратегически верные шаги: ищете работу, улучшаете свои жилищно-бытовые условия. Факт трудоустроенности родителя, наличия у него дохода, постоянного места жительства, создание им условий для проживания ребенка, безусловно, имеют значение при принятии решения по этой категории дел. Тем более они существенны в вашем случае, раз ранее ваше материальное положение и жилищно-бытовые условия были хуже.

Однако предпринимаемых вами действий с высокой долей вероятности окажется недостаточно для достижения желаемого результата — передачи ребенка вам на воспитание. К подобному выводу я прихожу, исходя из следующего.

Принципиально важно: в соответствии с ч.4 ст. 75 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, при принятии решения о месте жительства ребенка суд в обязательном порядке учитывает мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет.

Более того, в п. 11 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь подчеркивается, что ребенок, достигший десяти лет, вправе сам выбрать, с кем из родителей он будет проживать.

Таким образом, суд принимает решение по данной категории дел с обязательным учетом желания ребенка, достигшего возраста десяти лет.

Исключение составляют случаи, когда учет мнения ребенка противоречит его интересам. Однако, судебная практика свидетельствует о том, что это происходит крайне редко, как правило — в пограничных ситуациях (ведь ребенок тоже далеко не всегда может однозначно выбрать кого-то из родителей).

То есть мнению ребенка уделяется большое внимание, оно имеет существенное значение для суда при принятии решения по делу.

По вашему делу может быть назначена экспертиза, в рамках которой специалисты, возможно, смогут установить, что отец действительно настраивал ребенка против вас. Это, безусловно, станет дополнительным доказательством ваших доводов и позиции в целом.

Однако из вашего письма ясно, что на сегодня ребенок даже теоретически не хочет проживать вместе с вами. В частности, вы указываете, что длительное время практически не общаетесь с сыном, при встречах он ведет себя с вами крайне холодно и более того — с высокой долей вероятности ребенок настроен против вас.

А значит, ваши шансы на выигрыш нового дела о месте жительства ребенка и передачу его вам на воспитание крайне невысоки.

На мой взгляд, чтобы изменить ситуацию, вам следует выбрать более долгий, но и одновременно с этим более надежный путь для достижения поставленной цели.

Так, ваша первостепенная задача — наладить контакт с ребенком.

Для этого вам важно иметь возможность регулярно встречаться и общаться с ним.

Если ваш бывший супруг препятствует вам в этом, то отстоять свое право видеться с сыном вы можете только в судебном порядке. Для этого вам необходимо предъявить к отцу ребенка иск об определении порядка общения отдельно проживающего родителя с несовершеннолетним ребенком.

Подробно о том, как это сделать, я также неоднократно рассказывала раньше, например, в статье «Советы адвоката: бывшая жена требует, чтобы отец отказался от своего ребенка» .

Добившись установления графика общения с ребенком, вам необходимо тщательно придерживаться этого порядка, использовать все предоставленное судом время для общения с сыном, и в процессе этого общения возвращать его доверие, восстанавливать нарушенный контакт между вами.





Только после того, как связь между вами и сыном будет восстановлена, я рекомендую вам начинать новый процесс об определении его места жительства вместе с вами.

Таков мой личный совет вам.

Еще один мой личный совет сегодня адресован другим читателям: тем, кто уже находится в стадии бракоразводного процесса, либо столкнется с этим вопросом в будущем.

История автора сегодняшнего обращения в очередной раз подтверждает, что расторжение брака — важная точка отсчета всей вашей будущей жизни. На этом этапе нужно максимально грамотно решить все сопутствующие расторжению брака вопросы, включая те, которые касаются воспитания и содержания несовершеннолетних детей.

Если не сделать этого вовремя, возвращаться на исходную позицию будет крайне сложно.

Не откладывайте решение этих вопросов на потом, не рассчитывайте на новый суд — здесь и сейчас делайте все от вас зависящее. Если же собственных сил для борьбы недостаточно, то я настоятельно рекомендую вам привлечь к участию в деле профессионального участника процесса — адвоката, специализирующегося на этой категории дел. Помните, что адвокат не только поделится с вами своими знаниями, но и возьмет большую часть работы по делу на себя, направит ваши действия, сократит их до минимально необходимых для получения максимального результата в вашем случае.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде (в том числе, самостоятельно, без вашего присутствия, на основании выданной вами доверенности), а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.