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Белорусский рубль в шестой раз подряд укрепился к корзине валют

16.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня её стоимость обвалилась сразу на 0,44% до минимума за 24 дня благодаря ослаблению всех валют.

С начала недели значение валютной корзины обвалилось на 1,08%.

Курс доллара снизился сегодня всего на 0,0021 BYN до 2,3995 BYN/USD, но этого хватило для того чтобы с минимума за 16 дней упасть до минимума за 24 дня.

За последние семь торговых сессий стоимость доллара снижалась шесть раз. Суммарные потери американца составили весомые 0,0445 BYN.

Курс евро после двух дней роста упал на 0,0079 BYN до 2,7366 BYN/EUR — минимума за две недели, но с начала июля евро подорожал на 0,0295 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0242 BYN до 3,3677 BYN/100 RUB.

За последние пять торгов рубль РФ подешевел четыре раза на общую сумму 0,0642 BYN до минимума за 52 дня.

Центробанк России

Сегодня на бирже в Москве российский рубль девальвируется к евро и доллару.

Банк России принял решение повысить официальные курсы иностранных валют на завтра на 43 и 39 копеек до 71,2310 и 81,2318 российских рублей за доллар и евро соответственно.

Курс евро приблизился к максимуму за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня её стоимость обвалилась сразу на 0,44% до минимума за 24 дня благодаря ослаблению всех валют.
 
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