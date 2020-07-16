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Дворец бракосочетания и школа с бассейном. В Молодечно появятся новые социальные объекты

16.07.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые социальные объекты появятся в Молодечно, в том числе современный Дворец бракосочетания. С проектом работают архитекторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двухэтажное здание украсит центральную площадь города.

Дворец бракосочетания и школа с бассейном. В Молодечно появятся новые социальные объекты

Кроме того, в Восточном районе планируется построить детский сад и начальную школу. Всё под одной крышей. Рассчитано учреждение на 150 дошкольников и 320 учащихся. Это будет двухэтажное здание с бассейном. Рядом построят стадион и баскетбольную площадку.

Продолжают в Молодечно активно обновлять и возводить медицинские объекты.

Дворец бракосочетания и школа с бассейном. В Молодечно появятся новые социальные объекты

Андрей Казунка, директор УКС Молодечненского района:
Ведется капитальный ремонт поликлиники №1, который планируется завершить в 2020 году. Кроме этого, в третьем квартале мы планируем завершить строительство, модернизацию ангиографов центральной районной больницы. Сейчас разрабатывается проектная документация, ведутся торги по выбору строительно-монтажной организации по строительству кислородной.

Дворец бракосочетания и школа с бассейном. В Молодечно появятся новые социальные объекты

На особом контроле – вопрос строительства жилья, а также благоустройство улиц и дворов. Кроме того, в ближайшее время значительные усилия город направит на развитие безбарьерной среды и велосипедной инфраструктуры.

Люди в материале: Андрей Казунка

 
 
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Новости Беларуси. Новые социальные объекты появятся в Молодечно, в том числе современный Дворец бракосочетания. С проектом работают архитекторы, сообщили в...
 
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