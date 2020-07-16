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Дворец бракосочетания и школа с бассейном. В Молодечно появятся новые социальные объекты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые социальные объекты появятся в Молодечно, в том числе современный Дворец бракосочетания. С проектом работают архитекторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двухэтажное здание украсит центральную площадь города.
Кроме того, в Восточном районе планируется построить детский сад и начальную школу. Всё под одной крышей. Рассчитано учреждение на 150 дошкольников и 320 учащихся. Это будет двухэтажное здание с бассейном. Рядом построят стадион и баскетбольную площадку.
Продолжают в Молодечно активно обновлять и возводить медицинские объекты.
Андрей Казунка, директор УКС Молодечненского района:
На особом контроле – вопрос строительства жилья, а также благоустройство улиц и дворов. Кроме того, в ближайшее время значительные усилия город направит на развитие безбарьерной среды и велосипедной инфраструктуры.
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Новости Беларуси. Новые социальные объекты появятся в Молодечно, в том числе современный Дворец бракосочетания. С проектом работают архитекторы, сообщили в...
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