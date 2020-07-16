|
Женщина вылезла на карниз 18 этажа, чтобы протереть окно (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Жительница Уфы (Россия) вылезла на карниз 18-го этажа, чтобы помыть окно. Запись инцидента была опубликована на YouTube. Автор ролика назвал происходящее «мытьем ярости».
Как
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Уфы (Россия) вылезла на карниз 18-го этажа, чтобы помыть окно. Запись инцидента была опубликована на YouTube. Автор ролика назвал происходящее «мытьем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)