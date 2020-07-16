Женщина вылезла на карниз 18 этажа, чтобы протереть окно (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Жительница Уфы (Россия) вылезла на карниз 18-го этажа, чтобы помыть окно. Запись инцидента была опубликована на YouTube. Автор ролика назвал происходящее «мытьем ярости».

Как пишет ресурс Bash.news, снимавшие происходящее на видео жители окрестных домов сперва подумали, что женщина собирается совершить самоубийство. В итоге оказалось, что жительница Уфы просто помыла окна и ушла обратно в квартиру.





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