США поставят для Беларуси второй танкер с нефтью

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередную поставку американской нефти ожидают белорусские НПЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В порту в штате Техас уже готовится к отправке танкер. В начале августа он доставит в Клайпеду 80 тысяч тонн чёрного золота.





Это уже второй танкер в 2020 году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти. Из Клайпеды на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» сырьё доставят по железной дороге.