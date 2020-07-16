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США поставят для Беларуси второй танкер с нефтью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередную поставку американской нефти ожидают белорусские НПЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В порту в штате Техас уже готовится к отправке танкер. В начале августа он доставит в Клайпеду 80 тысяч тонн чёрного золота.
Это уже второй танкер в 2020 году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти. Из Клайпеды на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» сырьё доставят по железной дороге.
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Новости Беларуси. Очередную поставку американской нефти ожидают белорусские НПЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В порту в штате Техас уже готовится...
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