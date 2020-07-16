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США поставят для Беларуси второй танкер с нефтью

16.07.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередную поставку американской нефти ожидают белорусские НПЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В порту в штате Техас уже готовится к отправке танкер. В начале августа он доставит в Клайпеду 80 тысяч тонн чёрного золота.

США поставят для Беларуси второй танкер с нефтью

Это уже второй танкер в 2020 году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти. Из Клайпеды на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» сырьё доставят по железной дороге. 

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Новости Беларуси. Очередную поставку американской нефти ожидают белорусские НПЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В порту в штате Техас уже готовится...
 
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