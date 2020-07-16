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Сибири предсказали аномальное потепление к 2050 году

16.07.2020 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анализ причин аномальной жары в Сибири, которая в последние полгода бьет многие рекорды, показал, что эта тенденция может продолжиться и в ближайшие годы. В частности, к 2050 году средние температуры могут подняться от 2,5 до 7°C по сравнению с 1900 годом. Это происходит из-за влияния человека на климат Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ученых из международного проекта World Weather Attribution.


Красноярский край. Фото: Max Sudyin / Unsplash

В первые месяцы 2020 года метеорологи фиксировали в Сибири необычно высокие температуры. В частности, 20 июня в самом северном городе Якутии, Верхоянске, температура поднялась до +38°С. В результате в регионе начинаются природные пожары, тает вечная мерзлота и происходят другие негативные эффекты.

Чтобы выяснить, что может усугубить эту ситуацию, ученые из Франции, Германии, Нидерландов, России и других стран проанализировали колебания средней температуры в Сибири с января по июнь 2020 года и смоделировали, как она будет изменяться до 2050 года.

Ученые пришли к выводу, что на аномальную жару с большой вероятностью повлияла деятельность человека: изменение климата повысило вероятность длительного периода тепла в первом полугодии 2020 года примерно в 600 раз. Без него температура в Сибири была бы как минимум на два градуса прохладнее.

В обычных условиях подобные затяжные периоды жары происходят крайне редко — раз в 130 лет.

Прогнозные модели показали, что при наилучшем раскладе в 2050 году в Сибири средняя температура будет на 2,5 градуса выше, чем в 1900 году, но может оказаться и на семь градусов выше.

 
 
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Ученые считают, что средняя температура по сравнению с 1900 годом поднимется в лучшем случае на 2,5, а в худшем - на 7 °C.
 
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