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Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку

16.07.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Два ДТП на улицах города сегодня, 16 июля 2020 года.

Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку

Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку
Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку

Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку

Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку

ДТП произошло в 12.08. По предварительной информации: 59-летняя водитель автомобиля «Митсубиси», двигалась по улице Махновича в третьей полосе движения (разрешено только прямо). На перекрёстке с улицей Сальникова, при осуществлении манёвра левого поворота произошло столкновение с автомобилем «Опель», под управлением 51-летнего водителя, двигавшегося в четвёртой полосе движения прямо. В результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что знание ПДД - это залог безопасного поведения на дороге. Осуществление маневрирования на участках дорог, где это запрещено, крайне опасно. Следите за дорожными знаками, будьте внимательны и осторожны.

Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку

Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку

Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку
Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку

Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку

 
 
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  Два ДТП на улицах города сегодня, 16 июля 2020 года. ДТП произошло в 12.08. По предварительной информации: 59-летняя водитель автомобиля «Митсубиси», двигалась по...
 
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