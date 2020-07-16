Девушка и таксист не разъехались на Махновича, а на Суворова грузовик впечатался в легковушку

Источник материала: Виртуальный Брест

Два ДТП на улицах города сегодня, 16 июля 2020 года.



















ДТП произошло в 12.08. По предварительной информации: 59-летняя водитель автомобиля «Митсубиси», двигалась по улице Махновича в третьей полосе движения (разрешено только прямо). На перекрёстке с улицей Сальникова, при осуществлении манёвра левого поворота произошло столкновение с автомобилем «Опель», под управлением 51-летнего водителя, двигавшегося в четвёртой полосе движения прямо. В результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка.