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Диетолог рассказал, как есть чипсы без вреда для организма

16.07.2020 14:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог рассказал, как есть чипсы без вреда для организма

Специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко рассказал в интервью радио Sputnik, как употреблять чипсы, чтобы они не нанесли вред организму. 

По словам диетолога, если не знать меры, вредной будет любая еда. 

Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалист рекомендует избегать больших упаковок чипсов и, как следствие, переедания этого продукта. 

ФОТО: pixabay



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Специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко рассказал в интервью радио Sputnik, как употреблять чипсы, чтобы они не нанесли вред...
 
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