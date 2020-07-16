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Содержание углекислого газа в атмосфере Земли в 2019 году обновило максимум

16.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере Земли достигла нового максимума в 2019 году по результатам измерений на фоновых станциях Териберка и Тикси, следует из опубликованного Росгидрометом обзора состояния и загрязнения окружающей среды в России за 2019 год. Об этом сообщает ТАСС.

Содержание углекислого газа в атмосфере Земли в 2019 году обновило максимум

Как меняется концентрация парниковых газов, эксперты определяют на основе измерений с нескольких станций, в том числе со станций Териберка на Кольском полуострове и станции Тикси на арктическом побережье. Они находятся в районах крупномасштабных антропогенных источников парниковых газов, пояснили в Росгидромете.

«В 2019 году концентрация СО2 продолжила свой рост, обновив очередные максимумы. В Териберке и Тикси среднегодовое значение СО2 составило 414,3 млн единиц, за год увеличившись на 3,2 млн единиц и 3 млн единиц соответственно. Максимум средней за месяц концентрации СО2 в Тикси пришелся на февраль (421,2 млн единиц), а в Териберке — на декабрь (423,4 млн единиц). Минимум наблюдался в августе и составил 400,1 млн единиц и 400,5 млн единиц в Тикси и Териберке соответственно», — говорится в обзоре.

Уточняется, что увеличение содержания диоксида углерода, зафиксированное российскими фоновыми станциями, связано с ростом антропогенных выбросов углекислого газа.

По данным РБК, помимо концентрации углекислого газа, на вышеуказанных станциях выросло и содержание в воздухе метана.

Повышение содержания углекислого газа в атмосфере может негативно повлиять на когнитивные функции людей, предупреждают ученые из США. Если концентрация CO2 в воздухе достигнет 930 млн единиц, способность реагировать на раздражители у людей снизится на четверть, а способность принимать решения и стратегически мыслить — на 50%, говорится в опубликованной в журнале GeoHealth статье.

Источник: БелТА

 
 
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Концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере Земли достигла нового максимума в 2019 году по результатам измерений на фоновых станциях Териберка
 
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