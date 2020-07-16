Stellantis: придумано название для нового альянса PSA Group и Fiat Chrysler

Источник материала: Tut.by

Соглашение об объединении концернов Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA Group было подписано в декабре минувшего года, а сегодня стороны раскрыли название нового альянса.





Новый автомобильный конгломерат будет называться Stellantis. Название имеет латинские корни («stello» означает «освещенный звездами»). Такое название будет использоваться только в качестве корпоративного бренда (его логотип будет представлен позже) — в официальных документах, рекламе и т. д., то есть названия и эмблемы всех брендов, входящих в состав новоиспеченного альянса, останутся неизменными.





Соглашение предусматривает слияние бизнеса с равноправным участием сторон — новый концерн, если основываться на показателях 2019 года, расположился бы на четвертом месте в мире по объему продаж (8,7 миллиона автомобилей). Пост генерального директора Stellantis на протяжении первых пяти лет будет занимать Карлос Таварес, нынешний глава PSA Group.

Завершение процесса слияния FCA и PSA ожидается в первом квартале 2021 года при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки, включая получение одобрений акционеров, а также выполнения антимонопольных и других нормативно-правовых требований.