12-летнюю девочку из Кении выдали замуж дважды за месяц. За это ее семья получила четырех коров

Источник материала: Tut.by

Шокирующая история произошла в Кении: девочка, которой всего 12 лет, вышла замуж дважды за месяц. Первому мужчине был 51 год, второму — 35 лет. Об этой истории рассказывают BBC News .

Отец девочки согласился обменять ее на четырех коров: когда та узнала о запланированной «сделке» и свадьбе с 51-летним женихом, она попыталась сбежать из дома. Но старшие братья и отец нашли ее, избили и заставили выйти замуж за мужчину, который старше на 39 лет.



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Спустя некоторое время девочке удалось сбежать, но она не знала, куда ей теперь идти. Вернуться домой она боялась, так как знала, что родственники снова будут ее бить. «Помочь» ей вызвался 35-летний мужчина, с которым она и стала жить.

Кто-то из неравнодушных соседей сообщил об этом в государственные органы опеки, и теперь девочка находится на их попечении. Ее отец и двое «мужей» пустились в бега, т.к. им грозит тюремный срок на 5 лет или штраф в 10 тысяч долларов.

Закон Кении запрещает браки с несовершеннолетними, однако, как отмечают в органах опеки, его постоянно нарушают. Традиции, которые существовали в племенах, живущих на территории Кении, слишком сильны.



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Обменять дочь на материальные блага — это отнюдь не вопиющий случай для Кении. В бедных семьях такое происходит регулярно.



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При этом четыре коровы считаются высокой платой за девочку. В период пандемии и кризиса родители готовы выдать дочерей замуж, если им предложат взамен вдвое меньше.