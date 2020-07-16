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Мингорисполком: Красный костел — это государственная собственность

16.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Красный костел является собственностью государства и историко-культурной ценностью. Об этом информирует Telegram-канал «Минск. Официально», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».






Красный костел является собственностью государства и имеет статус историко-культурной ценности Беларуси. В 2013 году был передан из республиканской в коммунальную собственность города и на праве хозяйственного ведения закреплен за КУП «Минская спадчина». В то же время на основании договора, заключенного с предприятием, религиозная община «Римско-католический приход святого Симона и святой Елены» получила в безвозмездное пользование два объекта недвижимости: дом настоятеля и здание костела общей площадью 3,3 тыс. кв. м.

В октябре 2017 года началась первая очередь реконструкции католического храма, в ходе которой полностью отремонтировано здание плебании, реконструированы фасады костела, заменены кровля и дверные блоки.

Объект сдали в эксплуатацию в мае прошлого года. Стоимость работ составила более 5,3 млн рублей, из которых 94 % — это средства городского бюджета, остальная часть — деньги, заработанные во время республиканского субботника, и средства «Минской спадчины». Религиозная община в финансировании работ участия не принимала.

Что касается выставленных приходу платежей, то, согласно действующему законодательству, организация, которой передано в безвозмездное пользование государственное имущество, обязана возмещать расходы по земельному налогу, налогу на недвижимость, а также по начисленной амортизации. На этом основании приходу и начисляются ежемесячные платежи в сумме 14,3 тыс. рублей. С июня прошлого года начисления не оплачиваются, задолженность составляет более 166 тыс. рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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Красный костел является собственностью государства и историко-культурной ценностью. Об этом информирует Telegram-канал «Минск. Официально», сообщает корреспондент...
 
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