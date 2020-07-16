Хакеры взломали Twitter Барака Обамы, Илона Маска, Билла Гейтса и Джо Байдена

Источник материала: СТВ

Новости мира. Масштабная хакерская атака: злоумышленники взломали сотни аккаунтов знаменитостей в Twitter, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди пострадавших оказались кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon, а также компании Uber, Apple и другие.





Интернет-мошенники от имени звёзд и политиков предлагали перевести биткоины на указанный счёт и обещали вернуть их в двойном размере. По предварительным данным, таким образом хакеры собрали около 120 тысяч долларов.





Компания Twitter уже расследует проблему и предупредила о возможных перебоях в доступе к соцсети.