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Хакеры взломали Twitter Барака Обамы, Илона Маска, Билла Гейтса и Джо Байдена
Источник материала: СТВ
Новости мира. Масштабная хакерская атака: злоумышленники взломали сотни аккаунтов знаменитостей в Twitter, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди пострадавших оказались кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon, а также компании Uber, Apple и другие.
Интернет-мошенники от имени звёзд и политиков предлагали перевести биткоины на указанный счёт и обещали вернуть их в двойном размере. По предварительным данным, таким образом хакеры собрали около 120 тысяч долларов.
Компания Twitter уже расследует проблему и предупредила о возможных перебоях в доступе к соцсети.
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Новости мира. Масштабная хакерская атака: злоумышленники взломали сотни аккаунтов знаменитостей в Twitter, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди...
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