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Хакеры взломали Twitter Барака Обамы, Илона Маска, Билла Гейтса и Джо Байдена

16.07.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Масштабная хакерская атака: злоумышленники взломали сотни аккаунтов знаменитостей в Twitter,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди пострадавших оказались кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon, а также компании Uber, Apple и другие.

Хакеры взломали Twitter Барака Обамы, Илона Маска, Билла Гейтса и Джо Байдена

Интернет-мошенники от имени звёзд и политиков предлагали перевести биткоины на указанный счёт и обещали вернуть их в двойном размере. По предварительным данным, таким образом хакеры собрали около 120 тысяч долларов.

Хакеры взломали Twitter Барака Обамы, Илона Маска, Билла Гейтса и Джо Байдена

Компания Twitter уже расследует проблему и предупредила о возможных перебоях в доступе к соцсети.  

Люди в материале: Джо Байден, Барак Обама, Илон Маск, Билл Гейтс, Майкл Блумберг, Уоррен Баффетт

 
 
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Новости мира. Масштабная хакерская атака: злоумышленники взломали сотни аккаунтов знаменитостей в Twitter,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди...
 
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