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Песков прокомментировал арест счета жены замглавы Минфина РФ в Белгазпромбанке

16.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле не знают об аресте счетов в Белгазпромбанке жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова, о котором накануне заявил Комитет госконтроля Белоруссии.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В любом случае это не вопрос Кремля», — сказал Песков. Он уточнил, что Кремлю «ничего неизвестно» об этой ситуации.

Накануне замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Беларуси Дмитрий Дягилев сообщил, что счета жены Круглова арестовали в рамках расследования уголовного дела, по которому ранее были задержаны топ-менеджеры Белгазпромбанка. Как уточнил Дягилев, она хранила в банке €3 млн.

Интервью с Дягилевым показали на основном белорусском государственном телеканале «Беларусь 1», в сюжете говорилось, что в 2018 году счета в Белгазпромбанке открыл подрядчик «Газпрома» — «Стройгазконсалтинг», и для налаживания движения денег зампредседателя Белгазпромбанка Сергей Шабан ездил в Санкт-Петербург на встречу с Кругловым. Сотрудники телеканала заявили, что Белгазпромбанк и «Газпром» использовали незаконную схему отмывания денег.

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико участвовал в президентской гонке Беларуси, он считался одним из главных соперников Александра Лукашенко. 

18 июня Бабарико задержали, его обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. ЦИК Беларуси отказалась зарегистрировать кандидата на выборы.
 
 
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В Кремле не знают об аресте счетов в Белгазпромбанке жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова, о котором накануне заявил Комитет госконтроля...
 
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