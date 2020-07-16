Число, месяц, год приема Кто ведет прием

ФИО

 Должность,

место работы

 Место приема,

время, контактный номер телефона приемной
20 июля 2020 г.

 

 Лопатко

Вячеслав Николаевич

 

Сукач

Наталья Евгеньевна

 

Щур

Роман Анатольевич

Безручко

Елена Николаевна

 Председатель Смолевичского районного объединения профсоюза работников АПК

 

Заместитель начальника районного отдела Минского областного управления фонда социальной защиты

 

Первый заместитель начальника Смолевичского РОЧС

 

Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Смолевичского райисполкома

 

 13.00-19.00

ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,

80177629635

 
21 июля 2020 г.

 

 

 Потапчик

Эльвира Ивановна

Шиманович

Илья Васильевич

Селицкая

Юлия Сергеевна

 

Журомская

Валентина Сергеевна

 Член Смолевичского РО РОО «Белая Русь»

 

Ведущий инженер районного узла электросетей

 

Ведущий специалист Смолевичского ЗУЭС Минского филиала РУП «Белтелеком»

 

Заведующий государственной нотариальной конторой Смолевичского района

 

 13.00-19.00

ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,

80177629635

 

 
22 июля 2020 г.

 

 

 Беца

Анна Анатольевна

 

Вабишевич

Петр Андреевич

 

Валицкая

Надежда Владимировна

 

Лосик

Ольга Александровна

 

Алейник Елена Михайловна

 Председатель Смолевичского районного объединения организаций профсоюзов

 

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

 

Главный специалист управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома

 

Главный специалист Главного управления по образованию Миноблисполкома

 

Заместитель начальника инспекции Министерства по налогом и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району

 

 13.00-19.00

ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,

80177629635

 

 

 
23 июля 2020 г.

 

 

 Меркуль

Марина Ивановна

 

Лущик

Сергей Васильевич

 

Рыжковец

Екатерина Геннадьевна

 

Конюшик

Наталья Владимировна

 

 Председатель Смолевичской РО РОО «Белая Русь»,

депутат Минского областного Совета депутатов

 

Директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района»

 

Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Смолевичского райисполкома

 

Начальник отдела ЗАГС Смолевичского райисполкома

 

 13.00-19.00

ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,

80177629635

 

 
24 июля 2020 г.

 

 

 Бутор

Анастасия Степановна

 

Бакун

Наталья Павловна

 

Дашкевич

Виктор Матвеевич

 

Кулуа

Таисия Викторовна

 Член Смолевичской РО ОО «Белорусский союз женщин»

 

 

Главный специалист управления землеустройства Смолевичского райисполкома

 

Директор Центра банковских услуг №621 г. Смолевичи ОАО «АСБ Беларусбанк»

 

Ведущий специалист Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению

 

 13.00-19.00

ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,

80177629635

 

 
25 июля 2020 г.

 

 Меркуль

Марина Ивановна

 

Клюева Марина Михайловна

 

Колисова Виктория Анатольевна

 

Чиканкова

Ирина Владимировна

Залевская

Ольга Александровна

  

 

Председатель Смолевичской РО РОО «Белая Русь»,

депутат Минского областного Совета депутатов

 

Председатель Смолевичского районного Совета депутатов

 

 

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома

 

Директор ГП «Смолевичский водоканал»

 

Заместитель главного врача УЗ «Смолевичская ЦРБ»

 

 10.00-13.00

ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,

80177629635

 