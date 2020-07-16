|Число, месяц, год приема
|Кто ведет прием
ФИО
|Должность,
место работы
|Место приема,
время, контактный номер телефона приемной
|20 июля 2020 г.
|Лопатко
Вячеслав Николаевич
Сукач
Наталья Евгеньевна
Щур
Роман Анатольевич
Безручко
Елена Николаевна
|Председатель Смолевичского районного объединения профсоюза работников АПК
Заместитель начальника районного отдела Минского областного управления фонда социальной защиты
Первый заместитель начальника Смолевичского РОЧС
Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Смолевичского райисполкома
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635
|21 июля 2020 г.
|Потапчик
Эльвира Ивановна
Шиманович
Илья Васильевич
Селицкая
Юлия Сергеевна
Журомская
Валентина Сергеевна
|Член Смолевичского РО РОО «Белая Русь»
Ведущий инженер районного узла электросетей
Ведущий специалист Смолевичского ЗУЭС Минского филиала РУП «Белтелеком»
Заведующий государственной нотариальной конторой Смолевичского района
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635
|22 июля 2020 г.
|Беца
Анна Анатольевна
Вабишевич
Петр Андреевич
Валицкая
Надежда Владимировна
Лосик
Ольга Александровна
Алейник Елена Михайловна
|Председатель Смолевичского районного объединения организаций профсоюзов
Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Главный специалист управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома
Главный специалист Главного управления по образованию Миноблисполкома
Заместитель начальника инспекции Министерства по налогом и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635
|23 июля 2020 г.
|Меркуль
Марина Ивановна
Лущик
Сергей Васильевич
Рыжковец
Екатерина Геннадьевна
Конюшик
Наталья Владимировна
|Председатель Смолевичской РО РОО «Белая Русь»,
депутат Минского областного Совета депутатов
Директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района»
Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Смолевичского райисполкома
Начальник отдела ЗАГС Смолевичского райисполкома
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635
|24 июля 2020 г.
|Бутор
Анастасия Степановна
Бакун
Наталья Павловна
Дашкевич
Виктор Матвеевич
Кулуа
Таисия Викторовна
|Член Смолевичской РО ОО «Белорусский союз женщин»
Главный специалист управления землеустройства Смолевичского райисполкома
Директор Центра банковских услуг №621 г. Смолевичи ОАО «АСБ Беларусбанк»
Ведущий специалист Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635
|25 июля 2020 г.
|Меркуль
Марина Ивановна
Клюева Марина Михайловна
Колисова Виктория Анатольевна
Чиканкова
Ирина Владимировна
Залевская
Ольга Александровна
|
Председатель Смолевичской РО РОО «Белая Русь»,
депутат Минского областного Совета депутатов
Председатель Смолевичского районного Совета депутатов
Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома
Директор ГП «Смолевичский водоканал»
Заместитель главного врача УЗ «Смолевичская ЦРБ»
|10.00-13.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635