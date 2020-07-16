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Девушку-подростка раздавило спиленным деревом в Пуховичском районе. Она шла в наушниках по лесной дороге

16.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел днем 15 июля в лесничестве Пуховичского района.




Во время лесозаготовки 60-летний мужчина спилил дерево, которое упало на 15-летнюю девушку. Школьница шла в наушниках по лесной дороге. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Возбуждено уголовное дело по ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК Беларуси. Назначены экспертизы.
 
 
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