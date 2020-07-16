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Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской объединились: что они теперь будут делать

16.07.2020 16:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (этих политиков сняли с выборов), а также Светланы Тихановский (ее зарегистрировали кандидатом) объединились, рассказали представители штаба экс-банкира в Telegram. Теперь их план действий таков:

«Пять основных принципов нашей предвыборной кампании:

  • Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать.⠀
  • Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах.
  • Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года.
  • Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами.
  • Мы будем призывать участвовать в инициативах за честные выборы: «Честные люди», «Право выбора», «Рух Праўда» и других, становиться наблюдателями. Призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки.

Мы продолжаем работать – присоединяйтесь к большинству! Следуйте принципам кампании, рассказывайте о них друзьям, убеждайте тех, кто еще сомневается. Вместе – победим!»

Обложка: штаб Виктора Бабарико в Telegram.

 
 
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Штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (этих политиков сняли с выборов), а также Светланы Тихановский (ее зарегистрировали кандидатом) объединились, рассказали...
 
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