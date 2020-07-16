Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской объединились: что они теперь будут делать

Источник материала: KYKY

Штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (этих политиков сняли с выборов), а также Светланы Тихановский (ее зарегистрировали кандидатом) объединились, рассказали представители штаба экс-банкира в Telegram. Теперь их план действий таков:

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«Пять основных принципов нашей предвыборной кампании:

Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать.⠀

Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах.

Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года.

Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами.

Мы будем призывать участвовать в инициативах за честные выборы: «Честные люди», «Право выбора», «Рух Праўда» и других, становиться наблюдателями. Призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки.

Мы продолжаем работать – присоединяйтесь к большинству! Следуйте принципам кампании, рассказывайте о них друзьям, убеждайте тех, кто еще сомневается. Вместе – победим!»

Обложка: штаб Виктора Бабарико в Telegram.