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Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской объединились: что они теперь будут делать
Источник материала: KYKY>
Штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (этих политиков сняли с выборов), а также Светланы Тихановский (ее зарегистрировали кандидатом) объединились,
Мы продолжаем работать – присоединяйтесь к большинству! Следуйте принципам кампании, рассказывайте о них друзьям, убеждайте тех, кто еще сомневается. Вместе – победим!»
Обложка: штаб Виктора Бабарико в Telegram.
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Штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (этих политиков сняли с выборов), а также Светланы Тихановский (ее зарегистрировали кандидатом) объединились, рассказали...
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