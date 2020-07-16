ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Это просто супер». Гродно отмечает День освобождения города

16.07.2020 16:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 76 мирных лет. В Гродно 16 июля отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это просто супер». Гродно отмечает День освобождения города

«Это просто супер». Гродно отмечает День освобождения города

Оккупация Гродно во время Великой Отечественной войны длилась 1128 дней и ночей, за это время были убиты более 50 тысяч горожан.

«Это просто супер». Гродно отмечает День освобождения города

В память о погибших воинах и мирных жителях в центральном парке возложили цветы к Вечному огню. В честь праздника город над Неманом также принимал подарки. В областном центре торжественно открыли четыре новых троллейбусных маршрута. Экологичный транспорт пришёл в новые спальные микрорайоны – Ольшанку и Колбасино, где проживает много молодых и многодетных семей. 

«Это просто супер». Гродно отмечает День освобождения города

Дарья Шлык, жительница Гродно:
Когда-то приходилось нам идти пешком и в снег, и в дождь, и в град. Если будет транспорт, спасибо. Мы будем с удовольствием пользоваться. Я думаю, мы чаще будем выезжать все в город. Спасибо, что развиваете наш микрорайон, начиная от торговых центров и заканчивая уже общественным транспортом. Это просто супер.

«Это просто супер». Гродно отмечает День освобождения города

На Ольшанку запустили электробусы, а до Колбасино проложили около 6,5 километров контактной сети. Кстати, Гродно был первым городом страны, где начали использовать троллейбусы с автономным ходом белорусского производства. Они себя хорошо зарекомендовали. Поэтому пополнение троллейбусного парка продолжается. А сегодня в честь праздника проезд в троллейбусах сделали бесплатным.

Люди в материале: Дарья Шлык

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 76 мирных лет. В Гродно 16 июля отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Киркоров в Витебске: Вдыхаю белорусский воздух и плевать мне на этот коронавирус!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика