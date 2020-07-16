В Сербии обнаружены опасные комары-переносчики вируса Западного Нила

Источник материала: ОНТ

В Сербии обнаружили комаров-переносчиков вируса Западного Нила, сообщает сербская газета «Вечерние новости» .

Насекомых обнаружили в нескольких районах Белграда и в других городах страны. В основном комары-переносчики встречались на кладбищах и в лесах, а также в некоторых городских районах и на берегах Дуная. Об этом рассказал представитель Института медицинской экологии Иван Алексич.

Лихорадка Западного Нила является острым вирусным заболеванием, которое передается через укусы комаров и некоторых клещей. Заболевание может привести к летальному исходу. Естественными хозяевами вируса являются птицы, а насекомые уже инфицируются во время питания их кровью.

Инкубационный период болезни – от 3 до 14 дней. Основными симптомами заболевания являются усталость, тошнота, рвота, лихорадочное состояние, головная боль, сыпь, увеличение лимфоузлов. Болезнь также может поражать центральную нервную систему и проявляться в виде менингитов или менингоэнцефалитов.

Фото: novosti.rs

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