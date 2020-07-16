Нам показали состояние канализации, которую меняют под ул. К.Маркса изнутри. Бррр...

Источник материала: Виртуальный Брест

Два видеоролика опубликованы на Telegram-канале Рогачука .

Для теледиагностики состояния сетей используется специализированный автомобиль:

Именно благодаря этой технике удалось понять - нужно срочно принимать меры:

Александр Степанович пишет:

Уже второй день рабочие Водоканала меняют канализационную сеть на Карла Маркса. На минуточку, самую старую в городе. Ее построили аж в 1937 году! Вот так труба выглядит в свои 83 без капитального ремонта.

Увы, время берет свое. Даже городские «раритеты» из железобетона перед ним бессильны. Сегодня рабочие начали прокладывать первую часть нового трубопровода.

Уникальность момента – дорожное покрытие на ул. Мицкевича будет сохранено! Работы закончатся к концу августа. Да, это чревато некоторыми неудобствами, но прошу отнестись к этому, как к ремонту у вас дома. Временные, но необходимые трудности.

Надеюсь на ваше понимание!