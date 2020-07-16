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Нам показали состояние канализации, которую меняют под ул. К.Маркса изнутри. Бррр...

16.07.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Два видеоролика опубликованы на Telegram-канале Рогачука.

Нам показали состояние канализации, которую меняют под ул. К.Маркса изнутри. Бррр...

Для теледиагностики состояния сетей используется специализированный автомобиль:

Нам показали состояние канализации, которую меняют под ул. К.Маркса изнутри. Бррр...

Именно благодаря этой технике удалось понять - нужно срочно принимать меры:

Александр Степанович пишет:

Уже второй день рабочие Водоканала меняют канализационную сеть на Карла Маркса. На минуточку, самую старую в городе. Ее построили аж в 1937 году! Вот так труба выглядит в свои 83 без капитального ремонта.

Увы, время берет свое. Даже городские «раритеты» из железобетона перед ним бессильны. Сегодня рабочие начали прокладывать первую часть нового трубопровода.

Уникальность момента – дорожное покрытие на ул. Мицкевича будет сохранено! Работы закончатся к концу августа. Да, это чревато некоторыми неудобствами, но прошу отнестись к этому, как к ремонту у вас дома. Временные, но необходимые трудности.

Надеюсь на ваше понимание!

Сегодня тут, кстати, работает ещё один специализированный автомобиль - он осуществляет промывку.

Нам показали состояние канализации, которую меняют под ул. К.Маркса изнутри. Бррр...

Между тем, Telegram-канал уже набрал более 2200 подписчиков, и это за первые сутки после анонса.

 
 
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  Два видеоролика опубликованы на Telegram-канале Рогачука. Для теледиагностики состояния сетей используется специализированный автомобиль: Именно благодаря этой...
 
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