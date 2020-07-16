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Нам показали состояние канализации, которую меняют под ул. К.Маркса изнутри. Бррр...
16.07.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Два видеоролика опубликованы на
Для теледиагностики состояния сетей используется специализированный автомобиль:
Именно благодаря этой технике удалось понять - нужно срочно принимать меры:
Александр Степанович пишет:
Сегодня тут, кстати, работает ещё один специализированный автомобиль - он осуществляет промывку.
Между тем,
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Два видеоролика опубликованы на Telegram-канале Рогачука. Для теледиагностики состояния сетей используется специализированный автомобиль: Именно благодаря этой...
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