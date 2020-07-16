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Салат «Цезарь». Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

16.07.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Салат «Цезарь». Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Своим рецептом салата «Цезарь» с читателями ONT.BY делится ведущая программы «Наши новости» на ОНТ Екатерина Тишкевич.  

Вам понадобится:

  • куриное филе – 2 шт.;
  • пекинская капуста (салат Айсберг) – 200 г;
  • яйцо куриное – 3 шт.;
  • растительное масло – 60 мл;
  • лимон – половинка;
  • чеснок – 1-2 зубчика (по желанию);
  • сыр твердый – небольшой кусочек;
  • белый хлеб – 3-4 ломтика;
  • помидоры – 1-2 шт.


Как готовить основу?

Филе куриное отварить, остудить и нарезать кубиками.


Салат Айсберг (пекинскую капусту) мелко нарезать. Соединить с куриным филе.


Как готовить соус?

Для соуса нам нужны только желтки, поэтому нужно очень аккуратно отделить их от белков. Желтки взбить погружным блендером, постепенно добавляя к ним растительное масло. Соус должен получиться густым. Для тех, кто любит острее, можно добавить чеснок. Заправить соусом основу.



Сбрызнуть соком половинки лимона и хорошенько перемешать салат. Поставить в холодильник на 15-20 минут охлаждаться.


Белый хлеб нарезать на небольшие кубики, выложить на противень и высушить в духовке до состояния сухариков.


Достать салат из холодильника, разложить в небольшие салатницы. Сверху посыпать тёртым сыром, украсить помидорами. Сухарики рекомендуется класть в салат непосредственно перед употреблением либо подавать отдельно.


Приятного аппетита!

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Своим рецептом салата «Цезарь» с читателями ONT.BY делится ведущая программы «Наши новости» на ОНТ Екатерина Тишкевич.   Вам понадобится: куриное филе – 2 шт.;...
 
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