Салат «Цезарь». Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Своим рецептом салата «Цезарь» с читателями ONT.BY делится ведущая программы «Наши новости» на ОНТ Екатерина Тишкевич .

Вам понадобится:

куриное филе – 2 шт.;

пекинская капуста (салат Айсберг) – 200 г;

яйцо куриное – 3 шт.;

растительное масло – 60 мл;

лимон – половинка;

чеснок – 1-2 зубчика (по желанию);

сыр твердый – небольшой кусочек;

белый хлеб – 3-4 ломтика;

помидоры – 1-2 шт.





Как готовить основу?

Филе куриное отварить, остудить и нарезать кубиками.





Салат Айсберг (пекинскую капусту) мелко нарезать. Соединить с куриным филе.





Как готовить соус?

Для соуса нам нужны только желтки, поэтому нужно очень аккуратно отделить их от белков. Желтки взбить погружным блендером, постепенно добавляя к ним растительное масло. Соус должен получиться густым. Для тех, кто любит острее, можно добавить чеснок. Заправить соусом основу.









Сбрызнуть соком половинки лимона и хорошенько перемешать салат. Поставить в холодильник на 15-20 минут охлаждаться.





Белый хлеб нарезать на небольшие кубики, выложить на противень и высушить в духовке до состояния сухариков.





Достать салат из холодильника, разложить в небольшие салатницы. Сверху посыпать тёртым сыром, украсить помидорами. Сухарики рекомендуется класть в салат непосредственно перед употреблением либо подавать отдельно.





Приятного аппетита!

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