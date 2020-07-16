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Салат «Цезарь». Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Своим рецептом салата «Цезарь» с читателями ONT.BY делится ведущая программы «Наши новости» на ОНТ
Вам понадобится:
Как готовить основу?
Филе куриное отварить, остудить и нарезать кубиками.
Салат Айсберг (пекинскую капусту) мелко нарезать. Соединить с куриным филе.
Как готовить соус?
Для соуса нам нужны только желтки, поэтому нужно очень аккуратно отделить их от белков. Желтки взбить погружным блендером, постепенно добавляя к ним растительное масло. Соус должен получиться густым. Для тех, кто любит острее, можно добавить чеснок. Заправить соусом основу.
Сбрызнуть соком половинки лимона и хорошенько перемешать салат. Поставить в холодильник на 15-20 минут охлаждаться.
Белый хлеб нарезать на небольшие кубики, выложить на противень и высушить в духовке до состояния сухариков.
Достать салат из холодильника, разложить в небольшие салатницы. Сверху посыпать тёртым сыром, украсить помидорами. Сухарики рекомендуется класть в салат непосредственно перед употреблением либо подавать отдельно.
Приятного аппетита!
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Своим рецептом салата «Цезарь» с читателями ONT.BY делится ведущая программы «Наши новости» на ОНТ Екатерина Тишкевич. Вам понадобится: куриное филе – 2 шт.;...
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