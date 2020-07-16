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Продукты, которые помогут облегчить симптомы аллергии
Источник материала: ОНТ
Лето – пора года, когда у многих людей появляется аллергия. Такую неприятность может вызвать пыльца и сок растений, укусы насекомых и даже солнечный свет.
Чтобы облегчить симптомы аллергии, можно использовать не только медпрепараты. В этом помогут следующие продукты.
Имбирь
Он обладает противовоспалительными свойствами, которые нужны многим аллергикам. Причем польза сохраняется даже в сушеном или маринованном виде.
Семена льна и масло из них
Эти продукты содержат жирные кислоты омега-3. Они оказывают противовоспалительное действие, облегчая состояние аллергика.
Шиповник
Ягоды шиповника богаты витамином С. Он в значительной степени уменьшает проявление аллергических реакций – покраснения и слезоточивости глаз першения в горле, затрудненности дыхания.
Горький шоколад
Темный шоколад с очень высоким содержанием какао – от 70 до 90% – благодаря магнию помогает наладить работу иммунной системы, облегчить дыхание и уменьшить слезоточивость.
Жирные сорта рыбы
Это альтернатива льняному маслу и идеальный вариант для тех, кто любит рыбу. Чтобы облегчить проявления аллергии, нужно выбирать жирные сорта рыбы. Например, семгу, лосось, скумбрию.
ФОТО: joinfo.com
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Лето – пора года, когда у многих людей появляется аллергия. Такую неприятность может вызвать пыльца и сок растений, укусы насекомых и даже солнечный свет. Чтобы...
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