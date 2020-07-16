Продукты, которые помогут облегчить симптомы аллергии

Источник материала: ОНТ

Лето – пора года, когда у многих людей появляется аллергия. Такую неприятность может вызвать пыльца и сок растений, укусы насекомых и даже солнечный свет.

Чтобы облегчить симптомы аллергии, можно использовать не только медпрепараты. В этом помогут следующие продукты.

Имбирь

Он обладает противовоспалительными свойствами, которые нужны многим аллергикам. Причем польза сохраняется даже в сушеном или маринованном виде.

Семена льна и масло из них

Эти продукты содержат жирные кислоты омега-3. Они оказывают противовоспалительное действие, облегчая состояние аллергика.

Шиповник

Ягоды шиповника богаты витамином С. Он в значительной степени уменьшает проявление аллергических реакций – покраснения и слезоточивости глаз першения в горле, затрудненности дыхания.

Горький шоколад

Темный шоколад с очень высоким содержанием какао – от 70 до 90% – благодаря магнию помогает наладить работу иммунной системы, облегчить дыхание и уменьшить слезоточивость.

Жирные сорта рыбы

Это альтернатива льняному маслу и идеальный вариант для тех, кто любит рыбу. Чтобы облегчить проявления аллергии, нужно выбирать жирные сорта рыбы. Например, семгу, лосось, скумбрию.

ФОТО: joinfo.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram