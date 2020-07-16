С работой ведущего производителя мороженого в области ознакомился Александр Турчин

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Губернатору во время визита на предприятие рассказали о высоких стандартах качества, инновационных технологиях производства и последних разработках. Пишет mlyn.by .

Генеральный директор «Морозпродукта» Сергей Добудько сопровождал губернатора во время небольшой экскурсии по производственным цехам. Он рассказал, что компания постоянно внедряет инновационные технологии производства, расширяет дистрибьюторскую сеть в Беларуси и за рубежом, это более 13 тыс. торговых точек. На предприятии работает более 750 человек. Ежегодно компания производит около 8 тыс. тонн мороженого — это главный продукт, которым предприятие по праву гордится. Ориентируясь на пожелания потребителей, технологи разрабатывали и вкусные пломбиры, и более легкое сливочное мороженое, а также сочные фруктовые льды.





На территории завода по выпуску мороженого размещается также логистический центр. А два года назад ООО «Торговый дом «Морозпродукт» открыло здесь же завод по производству замороженных полуфабрикатов.

Знакомясь с производством пельменей, вареников и чебуреков торговой марки «Марьино», губернатор убедился, что на заводе все организовано в соответствии с международными стандартами качества. При производстве этой продукции не используются никакие искусственные добавки.

— Мы придерживаемся правил, которые позволяют выпускать качественную, безопасную и вкусную продукцию, — сказал Сергей Добудько.