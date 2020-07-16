ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С работой ведущего производителя мороженого в области ознакомился Александр Турчин

16.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

С работой ведущего производителя мороженого в области ознакомился Александр Турчин

Губернатору во время визита на предприятие рассказали о высоких стандартах качества, инновационных технологиях производства и последних разработках. Пишет mlyn.by.

Генеральный директор «Морозпродукта» Сергей Добудько сопровождал губернатора во время небольшой экскурсии по производственным цехам. Он рассказал, что компания постоянно внедряет инновационные технологии производства, расширяет дистрибьюторскую сеть в Беларуси и за рубежом, это более 13 тыс. торговых точек. На предприятии работает более 750 человек. Ежегодно компания производит около 8 тыс. тонн мороженого — это главный продукт, которым предприятие по праву гордится. Ориентируясь на пожелания потребителей, технологи разрабатывали и вкусные пломбиры, и более легкое сливочное мороженое, а также сочные фруктовые льды.

С работой ведущего производителя мороженого в области ознакомился Александр Турчин

На территории завода по выпуску мороженого размещается также логистический центр. А два года назад ООО «Торговый дом «Морозпродукт» открыло здесь же завод по производству замороженных полуфабрикатов.

Знакомясь с производством пельменей, вареников и чебуреков торговой марки «Марьино», губернатор убедился, что на заводе все организовано в соответствии с международными стандартами качества. При производстве этой продукции не используются никакие искусственные добавки.

— Мы придерживаемся правил, которые позволяют выпускать качественную, безопасную и вкусную продукцию, — сказал Сергей Добудько.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Губернатору во время визита на предприятие рассказали о высоких стандартах качества, инновационных технологиях производства и последних разработках. Пишет mlyn.by....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске столкнулись электробус и трактор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика