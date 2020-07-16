В Минске столкнулись электробус и трактор

Источник материала: ОНТ

Авария произошла на улице Железнодорожной утром 16 июля – столкнулись электробус и трактор, сообщила агентству «Минск-Новости» старший инспектор ГАИ Московского района Любовь Трепашко.

Трактор с прицепом двигался по улице Железнодорожной со стороны АЗС. При развороте транспортное средство не уступило дорогу электробусу, который ехал во встречном направлении. В результате произошло столкновение.

По факту ДТП проводится проверка.

ФОТО: ГАИ Минска

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