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В Минске столкнулись электробус и трактор
Источник материала: ОНТ
Авария произошла на улице Железнодорожной утром 16 июля – столкнулись электробус и трактор,
Трактор с прицепом двигался по улице Железнодорожной со стороны АЗС. При развороте транспортное средство не уступило дорогу электробусу, который ехал во встречном направлении. В результате произошло столкновение.
По факту ДТП проводится проверка.
ФОТО: ГАИ Минска
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Авария произошла на улице Железнодорожной утром 16 июля – столкнулись электробус и трактор, сообщила агентству «Минск-Новости» старший инспектор ГАИ Московского...
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