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В Минске столкнулись электробус и трактор

16.07.2020 15:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске столкнулись электробус и трактор

Авария произошла на улице Железнодорожной утром 16 июля – столкнулись электробус и трактор, сообщила агентству «Минск-Новости» старший инспектор ГАИ Московского района Любовь Трепашко. 

Трактор с прицепом двигался по улице Железнодорожной со стороны АЗС. При развороте транспортное средство не уступило дорогу электробусу, который ехал во встречном направлении. В результате произошло столкновение.

По факту ДТП проводится проверка. 

ФОТО: ГАИ Минска

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Теги: Минск
 
 
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Авария произошла на улице Железнодорожной утром 16 июля – столкнулись электробус и трактор, сообщила агентству «Минск-Новости» старший инспектор ГАИ Московского...
 
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