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Репер Канье Уэст зарегистрировался в кандидаты на пост президента США

16.07.2020 17:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Репер Канье Уэст зарегистрировался в кандидаты на пост президента США

Американский репер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах на пост президента США. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной избирательной комиссии Соединенных Штатов Америки.

О своём намерении участвовать в выборах Канье Уэст заявил ещё в начале месяца. Однако тогда он не уточнил, в каких именно выборах он собирается принять участие: в ближайших либо в 2024 году.

Сейчас же стало известно, что репер подал документы в избирательную комиссию штата Оклахомы. Заявку приняли к рассмотрению 15 июля – это был последний день срока подачи документов на участие для независимых кандидатов.

Ранее свою поддержку исполнителю выразил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. В Twitter он написал ему: «Я полностью тебя поддерживаю».

Также намерение Уэста оценил и действующий президент Штатов: «Он всегда будет за нас – как и его жена… Он очень хороший парень. Это человек, с которым я прекрасно лажу… В конце концов, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну».

Издание Forbes оценило состояние исполнителя в $1,3 млрд.

Фото: instagram.com/kanyew.est

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Американский репер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах на пост президента США. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной избирательной...
 
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