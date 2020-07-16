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В Мадриде почтили память жертв коронавируса

16.07.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Испании почтили память жертв COVID-19. Траурная церемония прошла в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадриде почтили память жертв коронавируса

Чтобы возложить цветы к Вечному огню и склонить головы в минуте молчания, сюда прибыли все члены испанского правительства во главе с премьером Педро Санчесом. Присутствовали на мероприятии также глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политические деятели.

В Мадриде почтили память жертв коронавируса

Церемония стала также данью уважения всем тем, кто внёс вклад в борьбу с пандемией: медицинскому персоналу, работникам транспорта, полиции, продавцам магазинов и всем, кто оставался на рабочих местах во время карантина.

Испания оказалась в списке наиболее пострадавших от пандемии стран. По официальным данным болезнь унесла жизни 28 500 граждан.

Люди в материале: Педро Санчес, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен

 
 
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Новости Испании. В Испании почтили память жертв COVID-19. Траурная церемония прошла в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы возложить цветы к...
 
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