Эксперты назвали самые эффективные меры борьбы с медведкой

Источник материала: Tut.by

Медведка — опасный вредитель корнеплодов и овощей. Она способна уничтожить посеянные в землю семена и повредить корни растений. Для борьбы с медведкой дачники применяют множество способов, но не все они эффективны. О мерах, которые действительно помогают, рассказали эксперты: главный агроном питомника «ДекорСад» Андрей Синкевич и заместитель начальника Государственной инспекции по защите растений Светлана Яблонская.



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В борьбе с медведкой дачники устанавливают ловушки с пивом и медом, разбрасывают по огороду приманку из хлебных шариков с серой от спичечных головок или раскладывают навозные кучки. В лунки, проделанные медведкой, льют мыльную воду и воду с подсолнечным маслом. В бороздки для семян или рассады насыпают яичную скорлупу, политую подсолнечным маслом. В огороде сажают бархатцы, хризантемы и другие растения, аромат которых может отпугнуть вредителя. С этой же целью между грядок раскладывают ветки хвойных деревьев, а также втыкают в почву свежие ветки осины.

«Лучший способ борьбы — перепахать землю поздней осенью»

— Из перечисленных способов борьбы с медведкой хорошие результаты показывают земляные ловушки с емкостями с пивом и навозные кучки, которые специально закладываются для отлова медведки на пораженной территории, — объясняет Андрей Синкевич. — Во второй половине лета — начале осени самки забираются в ямы, заполненные свежим навозом для зимовки и последующей кладки. С первыми морозами эти кучки нужно разбросать по земле, чтобы особи промерзли.

Также считается, что хорошие результаты дает внесение в землю дробленой яичной скорлупы. Теоретически медведка повреждается, передвигаясь по ней, может травмировать себя и погибнуть. Этот способ хорош тем, что даже если он окажется неэффективным в борьбе с медведкой, он позволит улучшить структуру почвы и послужит подкормкой. Это достигается путем внесения в почву содержащегося в скорлупе кальция.

В больших объемах лучшим способом борьбы с медведкой считается промораживание и позднеосенняя и раннезимняя пахота земли. То есть нужно перепахать плугом землю с оборачиванием верхнего пласта земли — того места, где зимуют данные особи. Вероятность убрать медведку таким способом — 90−95%.

Стоит помнить, что медведка часто заносится на участок с навозом, когда мы привозим бурты с мест, где происходит загрузка — в основном там она и обитает. Поэтому стоит обращать внимание на органику, которая поступает к вам на участок и правильно с ней обращаться.

«Для борьбы с медведкой используйте зарегистрированный препарат «Гризли, Г»

— В Республике Беларусь допускаются к применению только средства защиты растений, прошедшие государственную регистрацию и включенные в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь (далее — Реестр), — объясняет Светлана Яблонская.

Госрегистрация средства защиты растений проводится на основании полученных положительных результатов испытаний, которые проводят научные учреждения страны, аттестованные Минсельхозпродом, а также токсиколого-гигиенической оценки, проводимой юрлицами, аккредитованными Минздравом. Токсиколого-гигиеническая оценка проводится для безопасности здоровья людей. Безопасность и безвредность средств защиты растений определяется токсикологическими показателями и гигиеническими требованиями.

В Реестре есть раздел, который предназначен для людей, ведущих личное подсобное хозяйство. Это перечень средств защиты растений, разрешенных для применения и розничной продажи населению в Беларуси.

Для борьбы с медведкой в личных подсобных хозяйствах в этом разделе Реестра зарегистрирован препарат «Гризли, Г» ЗАО «Фирма «Август».

Светлана Яблонская напоминает, что каждый покупатель средств защиты растений обязан знать: 1. Покупать средства защиты растений необходимо в специализированных государственных магазинах. Вероятность купить там препараты сомнительного производства гораздо ниже, чем у частников на рынках или у бабушки. 2. При покупке средств защиты растений обращайте внимание на наименование препарата и его препаративную форму. На сайте Инспекции размещен «Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь», а также дополнения к нему в которых подробно описаны наименования препарата и их препаративные формы, которые разрешенны для применения и розничной продажи населению. 3. Обратите внимание на тарную этикетку. На оригинальных препаратах, разрешенных для реализации на территории республики, обязательно будут указаны номер государственной регистрации Республики Беларусь и номер тарной этикетки Республики Беларусь. 4. Кроме этого каждая партия реализуемых средств защиты растений должна сопровождаться сертификатом (паспортом качества) от производителя. Если их нет, подумайте стоит ли покупать этот препарат; 5. Обратите внимание на дату производства и гарантийный срок хранения. Препараты с истекшим сроком годности покупать рискованно.