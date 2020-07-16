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Новый техрегламент ТС может ударить по рынку подержанных автозапчастей

16.07.2020 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новой редакции Технического регламента Таможенного союза появился пункт, который может если не убить, то серьезно осложнить жизнь авторазборкам и СТО. Об этом сообщает российский автопортал «За рулем». Изменения касаются правил повторного использования некоторых деталей и компонентов автомобилей — читай, «бэушных» запчастей.


В новой редакции появился пункт 222, который гласит: «Не допускается повторное использование компонентов, перечень которых приведен в приложении № 21 к настоящему техническому регламенту». Вот этот список.


Среди этого списка есть бэушные запчасти, которые пользуются стабильным спросом на разборках, учитывая страсть белорусов к покупке битых машины из-за границы.

Подушки безопасности при ремонте аварийного автомобиля стараются вернуть на место — безопасность все же дороже, чем экономия. Ремни безопасности не меняют, а вот пиропатроны для их натяжения — да. Они под запретом. Кресла с вшитыми подушками безопасности тоже могут оказаться вне закона, хотя это не самый ходовой товар на разборках.

Рулевая рейка легко поддается ремонту, и этим занимаются многие СТО. Получается, этот тип работ может оказаться запрещенным. И поставить бэушную рейку тоже не получится. Равно как и тормозные суппорты, которые тоже сплошь и рядом ремонтируют. Нельзя будет также использовать, например, датчики или электронный блок АБС.

А вот катализаторы (сажевые фильтры) и глушители на рынке подержанных запчастей вряд ли пользуются ажиотажным спросом. Услуга удаления катализатора или сажевого фильтра куда популярнее.

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В Техрегламент Таможенного союза внесли поправки, которые запретят использование «бэушных» запчастей при ремонте автомобиля.
 
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