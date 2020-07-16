Пропавший на днях минчанин найден погибшим

О его судьбе несколько дней было ничего неизвестно. К поискам подключился отряд "Ангел".





Сегодня, 16 июля, стало известно, что поиски прекращены: в ходе проведения совместных поисковых мероприятий отряда "Ангел" и сотрудников милиции мужчина был найден погибшим.





Об обстоятельствах смерти ничего не сообщается.