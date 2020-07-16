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Пропавший на днях минчанин найден погибшим

16.07.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

39-летний Андрей Левкович ушел из дома утром 13 июля и не вернулся

О его судьбе несколько дней было ничего неизвестно. К поискам подключился отряд "Ангел".

Сегодня, 16 июля, стало известно, что поиски прекращены: в ходе проведения совместных поисковых мероприятий отряда "Ангел" и сотрудников милиции мужчина был найден погибшим. 

Об обстоятельствах смерти ничего не сообщается. 
 
 
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39-летний Андрей Левкович ушел из дома утром 13 июля и не вернулся
 
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