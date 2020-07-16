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Александр Лукашенко посещает 103-ю воздушно-десантную бригаду

16.07.2020 17:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко посещает 103-ю воздушно-десантную бригаду

Рабочая поездка Президента в Витебск продолжается. Александр Лукашенко посещает легендарную 103-ю воздушно-десантную бригаду. 

Главе государства доложили об истории формирования, предназначении и боевых возможностях миротворческой роты.

Президент знакомится с условиями жизни и быта десантников. Кроме показа экипировки, вооружения и военной техники, в программе - розыгрыш боевого эпизода и мастер-класс по вождению БТР-80. 103-я бригада – одно из самых заслуженных воинских соединений на постсоветском пространстве. История формирования насчитывает 75 лет. 

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Теги: Витебск
 
 
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Рабочая поездка Президента в Витебск продолжается. Александр Лукашенко посещает легендарную 103-ю воздушно-десантную бригаду.  Главе государства доложили об...
 
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