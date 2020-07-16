Источник материала: ОНТ

Радостное событие для жителей Минской области. Сегодня в Смолевичах ключи от своих долгожданных квартир получили 93 семьи.

Семейный квартал расположился в северо-западной части города. Здесь учли все пожелания жильцов: уютный двор, детская площадка, отдельная зона для парковки. К началу учебного года в этом районе появится детский сад, а совсем скоро и новая школа, также разработан проект и поликлиники – все для комфортных условий жизни. Новоселов ждет только ремонт – и можно заселяться.

Екатерина Сайнук: «Мы очень рады, что наконец-то построили наш замечательный дом. Скоро, надеюсь, переедем в свою квартиру. Вот, ждем ещё и пополнение – второго, девочку».

Александр Кручанов, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета: «Это – город-спутник Смолевичи. В рамках развития города-спутника у нас запланированы два больших квартала: это один, рядом второй, где полностью будет комплексная застройка жильем со всеми объектами социального направления».

Совсем скоро город-спутник со столицей свяжет обновленная трасса. И, кстати, нуждающиеся в жилье минчане тоже могут построить квартиру в Смолевичах, независимо от сроков постановки в очередь.

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