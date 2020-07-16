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В Смолевичах ключи от своих долгожданных квартир получили 93 семьи
Источник материала: ОНТ
Радостное событие для жителей Минской области. Сегодня в Смолевичах ключи от своих долгожданных квартир получили 93 семьи.
Семейный квартал расположился в северо-западной части города. Здесь учли все пожелания жильцов: уютный двор, детская площадка, отдельная зона для парковки. К началу учебного года в этом районе появится детский сад, а совсем скоро и новая школа, также разработан проект и поликлиники – все для комфортных условий жизни. Новоселов ждет только ремонт – и можно заселяться.
Совсем скоро город-спутник со столицей свяжет обновленная трасса. И, кстати, нуждающиеся в жилье минчане тоже могут построить квартиру в Смолевичах, независимо от сроков постановки в очередь.
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Радостное событие для жителей Минской области. Сегодня в Смолевичах ключи от своих долгожданных квартир получили 93 семьи. Семейный квартал расположился в...
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