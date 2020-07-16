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Адвокат: Верховный суд потребовал личной подачи жалобы Бабарико
Источник материала: Партизан
Адвокат Бабарико Александр Пыльченко сказал
В свою очередь Максим Знак
Юрист добавил, что завтра он попытается подписать жалобу у Виктора Бабарико в СИЗО КГБ, где находится потенциальный кандидат в президенты: «Дополненная жалоба будет завтра (17 июля. — Прим. ред.) в любом случае подана повторно мной с обоснованием права на подачу по доверенности и с обоснованием права на подачу в течение трехдневного срока на подачу жалоб 17.07.2020».
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