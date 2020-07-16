Адвокат: Верховный суд потребовал личной подачи жалобы Бабарико

пояснил , что он предоставил ВС «нотариальную доверенность, в которой указано в том числе право обращения в Верховный суд и подписание всех жалоб, предусмотренных Избирательным кодексом, на мое имя», однако она «видимо, не признается Верховным судом». В свою очередь Максим Знак, что он предоставил ВС «нотариальную доверенность, в которой указано в том числе право обращения в Верховный суд и подписание всех жалоб, предусмотренных Избирательным кодексом, на мое имя», однако она «видимо, не признается Верховным судом».





Юрист добавил, что завтра он попытается подписать жалобу у Виктора Бабарико в СИЗО КГБ, где находится потенциальный кандидат в президенты: «Дополненная жалоба будет завтра (17 июля. — Прим. ред.) в любом случае подана повторно мной с обоснованием права на подачу по доверенности и с обоснованием права на подачу в течение трехдневного срока на подачу жалоб 17.07.2020».