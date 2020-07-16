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Адвокат: Верховный суд потребовал личной подачи жалобы Бабарико

16.07.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат Бабарико Александр Пыльченко сказал Office Life, что жалобу потенциального кандидата на отказ в регистрации в ВС пошел подавать Максим Знак. Ему отказывают в приеме документов на том основании, что нужна личная подача жалобы.

В свою очередь Максим Знак пояснил, что он предоставил ВС «нотариальную доверенность, в которой указано в том числе право обращения в Верховный суд и подписание всех жалоб, предусмотренных Избирательным кодексом, на мое имя», однако она «видимо, не признается Верховным судом».

Юрист добавил, что завтра он попытается подписать жалобу у Виктора Бабарико в СИЗО КГБ, где находится потенциальный кандидат в президенты: «Дополненная жалоба будет завтра (17 июля. — Прим. ред.) в любом случае подана повторно мной с обоснованием права на подачу по доверенности и с обоснованием права на подачу в течение трехдневного срока на подачу жалоб 17.07.2020».
 
 
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Адвокат Бабарико Александр Пыльченко сказал Office Life, что жалобу потенциального кандидата на отказ в регистрации в ВС пошел подавать Максим Знак. Ему отказывают в...
 
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