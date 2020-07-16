"До сих пор не знаем, где он". Минчанину дали штраф за участие в акции и завели уголовное дело

Одним из них оказался минчанин Антон Шумов, ему 32 года. В тот вечер он был на Немиге, рассказывает его сестра Светлана. Об этом она узнала из соцсетей, когда увидела своего брата на видео. Где он сейчас, семья не знает. Адвоката к нему не пускают, пишет TUT.BY





Светлана рассказывает: вечером 14 июля ее брата задержали в районе улицы Немига в Минске. О том, что он собирается идти на акцию, она не знала. Как он там оказался — случайно или нет, сказать точно Светлана не может.





— Из органов с нами никто не связывался и не сообщал, что Антона задержали. Об этом мы узнали из интернета: увидели брата на одном из видео.





На следующий день, рассказывает Светлана, суд Центрального района Минска рассмотрел административное дело в отношении Антона Шумова. На него составили два протокола — за участие в несанкционированном мероприятии и неподчинение сотрудникам при исполнении служебных обязанностей. По словам Светланы, брату назначили штраф в 30 базовых величин (810 рублей).





— Мы рассчитывали, что после суда он появится дома. Но домой Антон не вернулся, и мы стали очень волноваться.





Семья Антона Шумова стала выяснять, где он находится.





— Мы звонили в РУВД, Следственный комитет, в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина — повсюду ответили, что такой у них не находится.





В тот же день, 15 июля, в квартире, где живет Антон, прошел обыск. По словам Светланы, он длился около 20 минут.





— Изъяли два старых телефона с разбитыми экранами, с ними играли мои дети. Больше ничего, если не ошибаюсь.





На данный момент семье Антона Шумова известно лишь то, что его подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления»).





Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.





На пятницу, по словам девушки, назначены следственные действия с участием ее брата. Адвокат, которого наняла семья, на момент 16.00 16 июля все еще не смог встретиться со своим подзащитным.





— Мы все еще не знаем, где он находится. Знаем, что заведено уголовное дело, назначен следователь. Есть адвокат. Но разрешение о допуске к подзащитному до сих пор не подписано.





Кто еще те трое, кого также подозревают по 342-й статье, Светлана не знает.





— Из друзей и знакомых Антона точно никто.









Что произошло в Минске 14 июля

Вечером 14 июля на улицы Минска вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили.





Люди стали выстраиваться в «цепи солидарности», но после того, как проспект Независимости перекрыли в двух местах, основная их масса скопилась на участке между площадью Победы и цирком. ОМОН стал задерживать молодежь и не только, люди пытались освободить задержанных, периодически вспыхивали стычки.





Как заявил накануне глава столичной милиции Иван Кубраков, в акциях участвовали около двух тысяч человек. На наиболее активных участников было составлено 115 административных протоколов за неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел и нарушение закона о массовых мероприятиях.





По данным правозащитников, в Минске 14 июля задержали более 280 человек. Часть из них отпустили либо с протоколами, либо без. Часть оставили в СИЗО до суда. Протоколы составляли по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (Неподчинение сотрудникам милиции).





Также Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.