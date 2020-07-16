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Гурков отреагировал на бой Лукашенко и Прокопьева: готов присоединиться

16.07.2020 19:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусы ждали, что скажет Виталий Гурков о поединке, на который Вадим Прокопьев вызвал Александра Лукашено. И вот Гурков, наконец, отреагировал на инфоповод. Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу поделился в своем Instagram мнением о поступке Дмитрия Шакуты – он, напомним, выразил желание подраться с Прокопьевым.

Гурков написал вот что: «Друзья! Вы просто атаковали меня сообщениями про Дмитрия Шакуту. Хотите слышать мое мнение по поводу его видеообращения? Все это нелепо и смешно! Дмитрия я уважаю как хорошего в прошлом спортсмена, он много лет был для меня примером, тем более что в молодости он был таким же дрыщом, как и я.

Хочу сказать, что каждый имеет право на собственное мнение и это нормально, если оно не совпадает с вашим. Один из подписчиков прислал мне полное видеообращение Дмитрия, в нем подробно можно разобрать, что ждет господина Прокопьева в случае выхода на ринг против профессионального, хоть и в прошлом, бойца. <...>

Если он возвращается в ринг, думаю, что есть много профессиональных спортсменов, которые смогут удовлетворить это благородное стремление. Камбэки – это всегда сложно, знаю по себе, на них и решиться страшно, и уверенность в себе надо поискать. Да, первый бой лучше провести с «проходным» соперником, которого ты точно размажешь по канатам, но сделать это неторопливо, расчетливо и с присущем маньяку удовольствием. Нужно «почувствовать ринг» и провести все три раунда – даже для этих целей ресторатор не подойдет, несмотря на то, что он неплохо боксировал в колледже.

Со своей стороны хочу сказать: у меня имеется судейская карточка и я готов быть непредвзятым боковым судьей либо рефери во всех вышеперечисленных поединках. Можно все круто сделать – билеты в кассах города, ставки... Никакого насилия! Только спорт! Всем добра».

 
 
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Беларусы ждали, что скажет Виталий Гурков о поединке, на который Вадим Прокопьев вызвал Александра Лукашено. И вот Гурков, наконец, отреагировал на инфоповод....
 
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