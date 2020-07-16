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В ночь на 17 июля могут не работать банковские карточки
Источник материала: Myfin
Что это значит?
В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра.
Источник: Myfin.by
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Банковский процессинговый центр сообщает, что в ночь на 17 июля могут не работать банковские карточки. Как сказано в сообщении, возможны краткосрочные перерывы в...
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