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Умерла актриса из сериалов «Твин Пикс» и «Остаться в живых»
Источник материала: ОНТ
Американская актриса Гэйлин Джордж умерла в возрасте 55 лет, передает
Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актриса умерла за день до своего 56-летия – 14 июля.
Родственники актрисы рассказали, что у Гэйлин Джордж врачи диагностировали рак «во всем организме». Диагноз был неожиданным для всех членов семьи. По словам врачей, актрисе оставалось жить несколько дней.
Гэйлин Джордж сыграла в таких сериалах, как «Твин Пикс», «Зена – королева воинов», «Остаться в живых», «Как избежать наказания за убийство», также она играла в фильмах «Робокоп», «На гребне волны» и многих других.
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Американская актриса Гэйлин Джордж умерла в возрасте 55 лет, передает РИА Новости со ссылкой на издание The Mirror. Причиной смерти стало онкологическое заболевание....
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