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Дмитрий Красовский: важно переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций, понять новые возможности для Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От восстановления к устойчивому росту. Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию организуют инвестиционную онлайн-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройдет она 31 июля.
Представители государства, руководители успешных компаний, международные эксперты и профессионалы обсудят инвестиционные тенденции и возможности для бизнеса в Беларуси.
Дмитрий Красовский, директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси:
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Дмитрий Красовский: важно переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций, понять новые возможности для Беларуси
Новости Беларуси. От восстановления к устойчивому росту. Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси при поддержке Конференции ООН по торговле и...
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