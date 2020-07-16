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Дмитрий Красовский: важно переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций, понять новые возможности для Беларуси

16.07.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От восстановления к устойчивому росту. Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию организуют инвестиционную онлайн-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройдет она 31 июля.

К участию приглашены эксперты, бизнес, потенциальные и действующие инвесторы.

Дмитрий Красовский: важно переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций, понять новые возможности для Беларуси

Представители государства, руководители успешных компаний, международные эксперты и профессионалы обсудят инвестиционные тенденции и возможности для бизнеса в Беларуси.

Дмитрий Красовский: важно переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций, понять новые возможности для Беларуси

Дмитрий Красовский, директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси:
Проблемы мировой экономики, которые принято связывать с пандемией, на наш взгляд, имеют более глубокие корни. Эти тренды, тенденции наметились гораздо раньше. В этой связи считается важным в данный момент переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций, понять для себя новые возможности, которые открываются для Беларуси в области привлечения капитала.

О других новостях экономики за 16 июля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий, Дмитрий Красовский

 
 
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Новости Беларуси. От восстановления к устойчивому росту. Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси при поддержке Конференции ООН по торговле и...
 
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