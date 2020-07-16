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Новости экономики за 16.07.2020

16.07.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменились условия по кредиту на строительство БелАЭС и сколько еще цены на социально значимые товары пробудут под контролем государства?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Срок кредита на БелАЭС продлен на 2 года, процентную ставку снизили

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ ПРОДЛЕНО ЕЩЕ НА 90 ДНЕЙ

Государственное регулирование цен на социально значимые товары продлено еще на 90 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение закреплено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Также согласно документу питьевая вода исключена из перечня социально значимых.

Новости экономики за 16.07.2020

Напомним, еще раньше, 23 июня, из сферы ценового регулирования были исключены кофе, мясные и рыбные консервы, сухое молоко, спички, туалетная бумага, мыло и другие гигиенические принадлежности. Остаются в списке рыба, мясо и мясные продукты, масло, яйца, мука, соль, несколько видов молочных продуктов и многое другое.

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5 ЛЕТ НАЗАД БЕЛАЗ ОТКРЫЛ ДВЕРИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТУРИСТОВ

Почти 120 тысяч человек из более чем 30 стран мира за минувшие 5 лет посетили БелАЗ. Завод стал первым в машиностроительной отрасли страны, кто открыл двери для промышленных туристов.

Новости экономики за 16.07.2020

Проект очень быстро набрал популярность и стал востребованным. Количество проведенных экскурсий приближается к 6 тысячам. С каждым годом желающих посмотреть, как собирают огромные машины, становится все больше и больше. В настоящее время порядка 30 туристических фирм в программы пребывания зарубежных гостей в стране обязательно включают посещение БелАЗа.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Как изменились условия по кредиту на строительство БелАЭС и сколько еще цены на социально значимые товары пробудут под контролем государства? С...
 
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