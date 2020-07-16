Предвыборные штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объединяют усилия. Такое решение было принято 16 июля на встрече представителей штабов.
Пять основных прин ципов нашей предвыборной кампании:
- Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать
- Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах
- Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года
- Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами
- Мы будем призывать участвовать в инициативах за честные выборы: «Честные люди», «Право выбора», «Рух Праўда» и др., становиться наблюдателями.
Призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки.
Напомним, после регистрации кандидатов в президенты без своих представителей на выборах остались как минимум полмиллиона избирателей, подписавшихся за Бабарико и Цепкало.
Светлану Тихановскую зарегистрировали.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.