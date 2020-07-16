Источник материала: Новости Волковыска

Предвыборные штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объединяют усилия. Такое решение было принято 16 июля на встрече представителей штабов.

Пять основных прин ципов нашей предвыборной кампании:

Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами Мы будем призывать участвовать в инициативах за честные выборы: «Честные люди», «Право выбора», «Рух Праўда» и др., становиться наблюдателями.

Призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки.

Напомним, после регистрации кандидатов в президенты без своих представителей на выборах остались как минимум полмиллиона избирателей, подписавшихся за Бабарико и Цепкало.

Светлану Тихановскую зарегистрировали.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.