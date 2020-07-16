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Чемпионат Англии по футболу: лондонский «Арсенал» обыграл «Ливерпуль»

16.07.2020 19:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Англии по футболу: лондонский «Арсенал» обыграл «Ливерпуль»

В чемпионате Англии по футболу лондонский «Арсенал» в 36-м туре обыграл «Ливерпуль» – 2:1.

Юрген Клопп, несмотря на статус чемпионов Англии, выпустил на поле основной состав, и «Ливерпуль» открыл счёт на 20-й минуте – мяч забил сенегальский нападающий Садьо Мане. Гости продолжали атаковать и владели инициативой. Но две ошибки в конце первого тайма стали фатальными. Сначала Александр Ляказет счет сравнял, а победный мяч забил Райс Нелсон. Несмотря на этот успех «Арсенал» идёт только на 9 месте. Отметим победу «Тоттенхема» над «Ньюкаслом» и голевой дубль в этом матче Хари Кейна. «Манчестер Сити» дома обыграл «Бормут» – 2:1. 

Фото: EPA-EFE/Glyn Kirk/NMC/Pool 

 

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В чемпионате Англии по футболу лондонский «Арсенал» в 36-м туре обыграл «Ливерпуль» – 2:1. Юрген Клопп, несмотря на статус чемпионов Англии, выпустил на поле основной...
 
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