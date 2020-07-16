ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: наша судьба в наших руках, и решения по ней мы должны принимать в Беларуси

16.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко: наша судьба в наших руках, и решения по ней мы должны принимать в Беларуси

Судьба Беларуси должна определяться исключительно ее гражданами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы — молодое суверенное независимое государство. Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота, — отметил глава государства. — Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачевым в Кремле. И многие из нас, вся страна фактически, наблюдали, что же будет дальше. То есть мы в той стране вроде бы и были одним из основных звеньев этого государства, но влиять на ситуацию, тем более, на принятие решений, в те времена не могли».

«И когда я говорю сейчас (это очень важно в предвыборный период), я всегда прошу людей иметь это в виду. Наша судьба в наших руках. И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь — в Беларуси», — подчеркнул белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

ЛУКАШЕНКО: БЕЛОРУССКАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА СОЧЕТАТЬ В СЕБЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРАКТНОЙ И СРОЧНОЙ СЛУЖБЫЛукашенко: наша судьба в наших руках, и решения по ней мы должны принимать в Беларуси

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
 
 
 
ЛУКАШЕНКО: ПОРОХ НАДО ДЕРЖАТЬ СУХИМ, В БЕЛАРУСИ ЭТО УСВОИЛИ НА ГЕННОМ УРОВНЕЛукашенко: наша судьба в наших руках, и решения по ней мы должны принимать в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность поддержания в стране боеспособной армии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судьба Беларуси должна определяться исключительно ее гражданами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении 103-й Витебской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобразования Беларуси рассказало, как после армии можно без экзаменов поступить в ВУЗы и ССУЗы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика