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Лукашенко: наша судьба в наших руках, и решения по ней мы должны принимать в Беларуси
16.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Судьба Беларуси должна определяться исключительно ее гражданами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
«Мы — молодое суверенное независимое государство. Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота, — отметил глава государства. — Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачевым в Кремле. И многие из нас, вся страна фактически, наблюдали, что же будет дальше. То есть мы в той стране вроде бы и были одним из основных звеньев этого государства, но влиять на ситуацию, тем более, на принятие решений, в те времена не могли».
«И когда я говорю сейчас (это очень важно в предвыборный период), я всегда прошу людей иметь это в виду. Наша судьба в наших руках. И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь — в Беларуси», — подчеркнул белорусский лидер.
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность поддержания в стране боеспособной армии.
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Судьба Беларуси должна определяться исключительно ее гражданами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении 103-й Витебской...
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